Mobilità: Amirante, Fvg finanzierà progetto ciclabili GO!2025

Gorizia, 19 ott - "Fin dalla sua presentazione ho trovato questo progetto particolarmente interessante. In regione possiamo contare già sulla ciclovia Alpe Adria, la cui popolarità è esplosa negli ultimi anni e che di fatto ha portato a importanti processi di rigenerazione urbana, modificando anche le strutture economiche dei centri che la ciclovia attraversa. Quello che di cui parliamo oggi è un progetto che supera le difficoltà che però l'Alpe Adria incontra in termini di manutenzione, visti i molti enti coinvolti". Lo ha detto l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a Gorizia all'illustrazione del progetto di ciclabilità in vista di Go!2025 sviluppato da Sinloc di Padova con il sostegno della Fondazione Carigo. Con Amirante sono intervenuti il Presidente della Fondazione CariGO, Alberto Bergamin, e i professionisti di Sinloc Fabio Gon e Elisa Morbiato. "La novità - ha spiegato Amirante - sta nel nuovo modello gestionale che mette in rete istituzioni, operatori della mobilità, gestione delle strade, attività ricettive. La sinergia tra gli attori del territorio, senza limitarsi a quelli della ex Provincia di Gorizia, sarà la chiave di volta del successo di questa attività". L'assessore ha poi annunciato di aver "chiesto, in fase di assestamento di bilancio, di finanziare questo progetto per approcciare in modo concreto, non solo il cicloturismo, ma la tutta la proposta del turismo lento in regione". Il progetto identifica otto percorsi su tre aree di intervento (Alto Isontino, Basso Isontino e Bassa friulana) e una serie di strumenti di orientamento che devono rendere visibili i percorsi stessi e consentire una facile esplorazione del territorio. Per la sua realizzazione è prevista la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente sul cicloturismo attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra regione, Edr di Gorizia, Edr di Udine, Camera di commercio Venezia Giulia, Consorzio di bonifica della Pianura Friulana, Consorzio di bonifica della Pianura Isontina, Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, PromoTurismoFVG, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Aeroporto Friuli Venezia Giulia, Azienda Provinciale Trasporti - APT Gorizia e 37 Comuni dell'Isontino e della Bassa friulana, coinvolgendo complessivamente un territorio di una superficie complessiva di circa 730 chilometri quadrati. Gli obiettivi della Regione sono sviluppare un'offerta turistica sostenibile, diversificata, basata sulle specificità storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio, offrendo ai visitatori percorsi turistici di qualità capaci di unire cultura, bellezze naturali ed eccellenze enogastronomiche ed esperienze autentiche. La Regione punta anche a promuovere la mobilità sostenibile sia in relazione alle esigenze dei residenti sia in ottica di valorizzazione del cicloturismo, segmento in forte espansione nel mercato turistico globale, anche attraverso l'integrazione di soluzioni e strumenti digitali. Infine, il protocollo punta ad innescare e sviluppare processi di programmazione integrata e progetti di area vasta, promuovendo la creazione di reti tra diversi livelli e attori istituzionali e l'attivazione di sinergie tra la valorizzazione del paesaggio, della cultura e lo sviluppo economico del territorio. ARC/SSA/ma