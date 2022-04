Montagna: 50mila euro per sistemare tetto di bene comunale a Raveo

Trieste, 8 apr - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, ha deliberato oggi uno stanziamento di 50mila euro a favore del Comune di Raveo per sistemare in modo risolutivo il tetto dell'immobile di proprietà comunale denominato "Casa da Bue" destinato ad alloggi per l'albergo diffuso.



L'ingente nevicata dello scorso 16 febbraio aveva causato infatti lo spostamento e la caduta di numerose tegole, costringendo l'Amministrazione locale a chiudere anche la strada per evitare danni a persone e cose.



Da ricordare che, a seguito di episodi analoghi a fine 2020 e a inizio 2021, il Comune di Raveo aveva già dovuto sostenere costi importanti per l'intervento di messa in sicurezza del tetto in quanto i danneggiamenti occorsi ai paraneve non avevano trovato ristoro nell'ambito della copertura assicurativa.



Lo stanziamento di 50mila euro per questo intervento trova piena giustificazione nella legge regionale 18/2015.



La norma, che disciplina la finanza locale del Friuli Venezia Giulia, ha istituito infatti un fondo per concorrere alle spese che i Comuni sostengono in relazione ad accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e che, come nel caso di Raveo, non siano finanziabili con normali risorse di bilancio. ARC/RT/gg