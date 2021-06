Montagna: Zannier, accordo da 4 mln per Valcanale e Canal del Ferro

Udine, 18 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Montagna Stefano Zannier, ha definitivamente approvato oggi l'Accordo di programma quadro relativo agli interventi della Strategia aree interne per i comuni della Valcanale - Canal del Ferro.



La strategia si propone di attivare azioni dirette allo sviluppo locale, finanziate con i fondi strutturali e di miglioramento dei servizi nei settori dei trasporti, dell'istruzione e della sanità.



Come ha precisato Zannier "oltre alle già impiegate risorse dei fondi strutturali per il sostegno dei comparti produttivi, pari a circa 6 milioni di euro, con la sottoscrizione definitiva dell'accordo con lo Stato affluiranno nell'area ulteriori 4 milioni di euro statali destinati al miglioramento dei servizi, secondo priorità e modelli concertati con il territorio interessato. Gli interventi riguarderanno i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia e Tarvisio".



"Con la deliberazione approvata oggi - ha aggiunto l'assessore - si chiude l'iter della Strategia Aree interne regionali della presente programmazione; ci attende ora la sfida della Strategia aree interne per la prossima programmazione, con il chiaro obiettivo da parte regionale di allargare le aree coinvolte e comprendere, nelle aree selezionate, ulteriori Comuni in modo da estendere le aree di intervento in area montana". ARC/Com/ssa/ep