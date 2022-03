Montagna: Zannier, impegno fermo per viabilità silvo-pastorale

Incontro in Val Resia con amministratori comunali ed ente Parco Prealpi Giulie



Udine, 24 mar - "Aggiornare e consolidare gli obiettivi strategici del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. Questo l'obiettivo della Regione per lo sviluppo della viabilità silvo-pastorale in Val Resia, per l'accesso al patrimonio boschivo, ai pascoli in quota e per il mantenimento degli edifici rurali del territorio".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse forestali e Montagna, Stefano Zannier, intervenuto oggi a un incontro, che ha promosso e coordinato, tenutosi nel municipio di Resia, insieme al sindaco Anna Micelli, al primo cittadino di Resiutta, Francesco Nesich e al presidente del Parco, Annalisa Di Lenardo.



"La Regione - ha detto Zannier - è indirizzata a coniugare le necessità e i fabbisogni in materia di ambiente ed economia, attraverso la sinergia delle azioni in ambito di conservazione e tutela ambientale, ma anche dello sviluppo economico sostenibile e delle politiche che traguardino il rafforzamento della presenza dell'uomo in questo contesto territoriale".



Durante l'incontro l'assessore regionale ha sottolineato la centralità che hanno le infrastrutture di viabilità agro-silvo-psatorale, da innestarsi razionalmente sulle strade comunali; questa viabilità deve svolgere una pluralità di funzioni collegate alla gestione attiva e sostenibile delle foreste, anche a fini antincendio boschivo, o per interventi in caso di calamità naturali, al fine di raggiungere i pascoli e le malghe in quota e per consentire, infine, un turismo lento e legato all'uso delle biciclette.



In ambito forestale è stata condivisa la necessità di valorizzare le specifiche risorse in particolare quelle maggiormente presenti, come il faggio e il pino nero d'Austria, quest'ultimo utilizzabile nelle attività di sistemazione idraulico forestale.



"È nel nostro intento - ha chiuso Zannier - potenziare le infrastrutture viarie silvo-pastorali e migliorarle sotto il profilo tecnico e costruttivo, ispirandosi a criteri di bioingegneria naturalistica. Così come riteniamo importante la valorizzazione del torrente Resia, per quel che attiene il profilo naturalistico e della difesa delle sponde, per non compromettere sentieri e viabilità dei versanti". ARC/Com/PT/al