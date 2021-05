Montagna: Zannier, innovazione rende vincente Gal Montagna Leader

Trieste, 27 mag - "La straordinaria capacità di progettare azioni innovative insieme al territorio è la formula vincente adottata dal consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale Montagna Leader".Lo ha detto l'Assessore alla Montagna Stefano Zannier al termine della visita, avvenuta ieri, all'assemblea dei soci del Gal, riunitasi per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assessore ha evidenziato la capacità programmatoria e gestionale della società impegnata nell'attuazione delle misure del Leader nell'area della pedemontana pordenonese.A fronte di una dotazione finanziaria di 4,5 milioni di euro a valere sul Psr 2014/2020 il Gal a oggi ha registrato impegni in favore del proprio territorio per l'85% delle risorse. La dotazione finanziaria è stata recentemente implementata di ulteriori 500mila euro per consentire il completamento delle azioni contenute nella strategia di sviluppo locale, in particolare quelle dirette al mondo degli agricoltori.L'assessore Zannier ha ricordato l'approvazione nell'ultima seduta della Giunta dell'Accordo di programma quadro con lo Stato della Strategia aree interne delle Dolomiti Friulane, grazie al quale saranno destinati all'area ulteriori 4 milioni di euro per il miglioramento dei servizi in favore della popolazione residente, prendendo atto anche del ruolo del Gal Montagna Leader nel sostegno e nell'assistenza ai Comuni della zona. ARC/COM/ma