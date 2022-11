Montagna: Zannier, interesse operatori agli incontri con Comunità

Pordenone, 30 nov - "Non è una cosa per nulla scontata che in una serata di novembre, per giunta non delle più favorevoli, ben 56 persone tra le quali undici molto giovani, tutte imprenditori o comunque legate alla gestione dell'area montana, decidano di partecipare a un incontro pubblico nella sede della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane a Pradis di Sopra di Clauzetto in Val Cosa. Queste presenze sono molto significative in quanto, da un lato, testimoniano il legame che la giovane Comunità sta costruendo man mano con le popolazioni del proprio territorio. Dall'altro lato, provano che quando le istituzioni si muovono e prestano attenzione alle esigenze e alle richieste della cittadinanza quest'ultima risponde in maniera molto forte". Lo ha sostenuto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alla Montagna Stefano Zannier a margine dell'incontro organizzato dalla Comunità delle Prealpi friulane orientali presieduta dal sindaco di Fanna Demis Bottecchia. Incontro che, nella serata di ieri, ha visto una rilevante partecipazione nella sede della stessa Comunità a Clauzetto da parte di residenti e operatori economici dei piccoli centri montani della vallata. "Dall'incontro, proficuo e assolutamente positivo - ha sottolineato l'assessore che in queste settimane sta partecipando a numerosi incontri nelle due Comunità di montagna del Pordenonese - è emersa una condivisione generale attorno agli strumenti da utilizzare per sostenere e incoraggiare le attività agricole e forestali, in linea con le politiche da tempo portate avanti dall'Amministrazione regionale e dai suoi uffici, il cui operato è stato in più interventi apprezzato". Nel corso del confronto sono anche state evidenziate alcune problematiche storiche del comparto agricolo e forestale nell'ambito montano prealpino, "purtroppo conosciute ma di complessa soluzione, quali il frazionamento fondiario, le proprietà indivise e la difficoltà di accesso alle aree boschive in mancanza di una ancora adeguata viabilità", ha evidenziato ancora l'esponente della Giunta regionale. Il quale ha subito aggiunto: "a fronte di chi pensa che la montagna friulana viva una irrisolvibile decadenza, questi momenti di ascolto e di dialogo dimostrano invece come ancora esistano tra le nostre genti montane energie e volontà con cui poter determinare il futuro del loro territorio". Gli incontri ai quali l'assessore Zannier sta partecipando sono stati pensati e voluti come momenti di confronto fondamentali perché avvengono in vista dell'apertura delle nuove programmazioni e linee di finanziamento dell'Unione europea, sia sul fronte dell'agricoltura sia sulla nuova strategia delle aree montane interne. "Occasioni come questa - ha rimarcato l'assessore - di confronto diretto hanno proprio l'obiettivo di raccogliere attorno alle Comunità di montagna tutti i protagonisti e tutte le diverse espressioni del territorio. Le Comunità hanno proprio il compito di progettare gli indirizzi e le strategie di sviluppo condivise sui propri territori. Ma questo deve essere fatto insieme proprio per delineare un percorso comune che consenta alla Regione di declinare, nei prossimi mesi, le effettive linee attorno alle quali verranno costruiti i bandi e le programmazioni con i relativi finanziamenti sulle progettualità avanzate". I prossimi incontri programmati con la Magnifica Comunità delle Dolomiti friulane proseguiranno domani (primo dicembre) a Barcis e il 6 dicembre a Tramonti di Sotto. Mentre con la Comunità delle Prealpi orientali sono in calendario gli appuntamenti del 15 dicembre a Travesio, del 19 dicembre ad Arba e dell'11 gennaio 2023 a Pinzano al Tagliamento. ARC/LIS/ma