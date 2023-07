Montagna: Zannier, nuovo punto vendita Domini importante servizio

L'assessore all'inaugurazione a Lateis di Sauris Udine, 22 lug - "Quello inaugurato oggi a Lateis di Sauris non è solo un punto vendita, ma anche luogo di incontro e aggregazione per la popolazione locale, nonché un sito di promozione per l'intero territorio in appoggio alle altre realtà economiche della zona". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier inaugurando oggi il punto vendita dell'azienda agricola Domini di Sauris, specializzata nella produzione e commercializzazione di fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes rossi e bianchi e conserve alimentari. Zannier ha rimarcato come ad averlo reso possibile siano state le politiche regionali per la montagna attivate a seguito della pandemia, che hanno stanziato 12 milioni di euro a favore dei giovani imprenditori operanti in area montana sotto i 41 anni, con contribuzione pari all'80% dell'investimento. "È stata una scommessa vincente, ma le risorse finanziarie, per quanto importanti, da sole non bastano. A rendere l'operazione un successo - ha osservato l'assessore - occorrono anche testa, cuore e braccia. Albert Domini ha avuto capacità di visione, coraggio, disponibilità al sacrificio e ottimismo verso il futuro. Il risultato del suo lavoro è visibile a tutti: una filiera completa, dalla coltivazione alla lavorazione, dalla vendita alla promozione". Quella dell'azienda Domini è una produzione completamente locale, che punta alla qualità della materia prima, con un'organizzazione che promuove la rete tra gli imprenditori della vallata e grazie al rispetto delle ricche tradizioni agroalimentari e artiginali della comunità di Sauris. . "Un'azienda che produce in un meraviglioso ambiente naturale, che viene sempre rispettato: prova materiale è - ha indicato Zannier - la progettazione e la realizzazione dalla stessa struttura del punto vendita, edificata da esperte maestranze locali con legname ricavato dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia". ARC/EP/ma