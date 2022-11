Montagna: Zannier, via al tour di confronto e ascolto dei territori

Partito da Aviano il programma di incontri con le Comunità di montagna Pordenone, 25 nov - "Questi incontri sono momenti di confronto fondamentali perché avvengono in vista dell'apertura delle nuove programmazioni e linee di finanziamento dell'Unione europea, sia sul fronte dell'agricoltura sia sulla nuova strategia delle aree montane interne. Vogliamo informare in maniera puntuale su queste nuove opportunità, ma soprattutto vogliamo raccogliere le segnalazioni e le esigenze che provengono dei territori montani. Solo così infatti si potranno "scrivere" le future strategia di sviluppo, con i relativi bandi alimentati dalle risorse europee, nella maniera più coerente possibile rispetto a quanto le popolazioni e le attività economiche hanno davvero bisogno". E' quanto sottolineato dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alla Montagna Stefano Zannier nel corso dell'incontro pubblico sulla situazione attuale della pedemontana e sulle politiche di sviluppo della montagna organizzato ad Aviano dalla Magnifica Comunità di Montagna delle Dolomiti friulane. All'incontro - svoltosi nell'auditorium della Biblioteca comunale di Aviano - erano presenti, oltre al presidente delle Comunità di Montagna delle Dolomiti friulana Dino Salatin (sindaco di Caneva) anche i primi cittadini Paolo Tassan Zanin (Aviano), Ivo Angelin (Budoia) e Mario Della Toffola (Polcenigo). "Occasioni come questa - ha sottolineato l'assessore - di confronto diretto hanno proprio l'obiettivo di raccogliere attorno alle Comunità di montagna tutti i protagonisti e tutte le diverse espressioni del territorio. Le Comunità hanno proprio la "mission" di progettare gli indirizzi e le strategie di sviluppo condivise sui propri territori. Ma questo deve essere fatto insieme proprio per delineare un percorso comune che consenta alla Regione di declinare, nei prossimi mesi, le effettive linee attorno alle quali verranno costruiti i bandi e le programmazioni con i relativi finanziamenti sulle progettualità avanzate". La Regione vuole evitare di calare progetti dall'alto: per questo, attraverso le Comunità di montagna, chiede e agevola la maggiore aggregazione possibile attorno alle esigenze e ai bisogni di cui i territori necessitano. Il passo successivo sarà quello di "disegnare" le linee di sviluppo sulla base delle indicazioni che arrivano dagli stessi territori. Quello di ieri sera ad Aviano è stato il primo di una serie di incontri, in programma le prossime settimane, con le due Comunità montane del Friuli occidentale: la Magnifica Comunità delle Dolomiti friulane Cavallo e Cansiglio e quella delle Prealpi Friulane orientali. L'assessore regionale era accompagnato dai dirigenti e tecnici dei diversi servizi della Regione nell'ambito delle politiche della montagna, a disposizione proprio per raccogliere dettagliatamente le richieste, oltre che della Comunità e dei sindaci appartenenti, anche delle diverse categorie produttive, dei portatori di interesse e delle popolazioni che nei territori montani vivono e operano. Gli incontri programmati dall'assessorato regionale con la Comunità delle Dolomiti friulane proseguiranno il prossimo 1 dicembre a Barcis e il 6 dicembre a Tramonti di Sotto. Mentre con la Comunità delle Prealpi orientali gli incontri in calendario sono quattro: il 29 novembre a Clauzetto, il 15 dicembre a Travesio, il 19 dicembre ad Arba e l'11 gennaio 2023 a Pinzano al Tagliamento. ARC/LIS/al