Morte Benedetti: assessore Salute, amico che lascia grande segno

Trieste, 28 apr - Una grande perdita non solo sotto il profilo della dimensione pubblica ma anche personale, per il rapporto di amicizia esistente: è il pensiero e il cordoglio dell'assessore regionale alla Salute per la scomparsa di Gianpietro Benedetti, uomo che - ha rilevato l'assessore - ha lasciato nel sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia un segno insostituibile nei vari ruoli che ha ricoperto.Dietro l'apparente freddezza, questo il ricordo dell'assessore, si celava una persona di grande profondità e generosità, che ha contribuito con discrezione anche al sistema sanitario regionale. Si era complimentato con la Regione proprio per l'eccellente organizzazione della campagna vaccinale antiCovid. I suoi consigli e le sue opinioni resteranno un patrimonio personale prezioso. ARC/PPH