Morte Berlusconi: Fedriga, addio a protagonista degli ultimi 30 anni

Trieste, 12 giu - "Protagonista indiscusso della politica degli ultimi trent'anni, a Silvio Berlusconi va anzitutto riconosciuto il grande merito di essersi generosamente messo in gioco in una stagione, quella italiana dei primi anni Novanta, segnata da laceranti conflitti interni e di aver saputo interpretare un ruolo di primissimo piano, tanto nelle vesti istituzionali quanto di leader di partito, nei successivi decenni. Con lui, scompare un pezzo della storia d'Italia".È con queste parole che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ricorda il quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni."Il rispettoso omaggio dell'Amministrazione regionale, cui si unisce il mio personale affettuoso ricordo, possa essere di conforto ai suoi congiunti e a tutte le persone - in primo luogo a Forza Italia, sua seconda famiglia - che gli sono state vicine." ARC/DFD/ma