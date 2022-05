Morte Biasin: governatore Fvg, nostra comunità perde figlio illustre

Trieste, 16 mag - Capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà, spirito d'iniziativa, enorme passione, attaccamento alla terra di origine. Con la scomparsa di Mario Biasin, la nostra comunità perde un grande imprenditore che ha saputo fare fortuna lontano dalla propria città e un uomo di sport che negli ultimi anni si è speso tantissimo per cercare di riportare la Triestina ai fasti di un tempo.



Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia ha commentato la morte del presidente della Triestina Calcio Mario Biasin.



Nell'esprimere sincero cordoglio alla famiglia e alla Triestina, il nostro augurio è che i valori che hanno contraddistinto l'intera esistenza di questo figlio illustre della nostra terra possano essere coltivati degnamente da chi in futuro sarà chiamato a guidare la gloriosa squadra di calcio rossoalabardata. ARC/RT/gg