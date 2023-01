Morte Cainero: Gibelli, era energia, tenacia e visione del futuro

Trieste, 28 gen - "Enzo Cainero era energia, quell'energia di chi non si ferma mai. Enzo Cainero era tenacia, la tenacia di chi non si spaventa davanti agli ostacoli, ma ne fa lo stimolo per migliorarsi. Enzo Cainero era visione del futuro, una visione che ha visto sempre il Friuli Venezia Giulia al centro dei suoi programmi e del suo agire".



È il pensiero espresso dall'assessore regionale allo Sport e alla Cultura Tiziana Gibelli.



"Già, perché Enzo amava profondamente questa regione - così Gibelli - e lo dimostrava ogni volta che il Giro d'Italia arrivava in queste bellissime terre che ha contribuito a valorizzare e a far conoscere. Dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per lo sport del Fvg e sono certa che guarderà da lassù la tappa Tarvisio-Lussari che ha così fortemente voluto e portato a termine". ARC/Com/pph