Morte Cescutti: Fedriga, cordoglio per scomparsa sportivo di valore

Udine, 21 ott - 'L'Amministrazione regionale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nino Cescutti ex giocatore e allenatore di pallacanestro e primo friulano a giocare in Nazionale, che ha saputo portare in alto i valori dello sport e la cui passione e dedizione hanno ispirato molti".



Lo ha espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sottolineando come Cescutti abbia saputo, con il suo esempio e il suo insegnamento, incoraggiare molti giovani ad avvicinarsi allo sport come occasione di crescita e di affermazione personale.



"Lo ricordiamo come uomo e sportivo di valore" ha concluso Fedriga. ARC/LP/ma