Morte Corgnali:Bini, perdiamo animatore vita culturale e religiosa Fvg

Trieste, 21 gen - Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Duilio Corgnali. Perdiamo un grande animatore della vita culturale e religiosa della nostra Regione, protagonista della ricostruzione post terremoto e delle battaglie per il riconoscimento del friulano come lingua minoritaria. Sacerdote instancabile, monsignor Corgnali ha rappresentato un punto di riferimento per la comunicazione in Regione, ricoprendo per oltre 20 anni l'incarico di direttore de "La Vita Cattolica". È stato anche fondatore dell'emittente radiofonica diocesana, Radio Spazio, dimostrando grande capacità di anticipare i cambiamenti nel mondo dell'informazione e al tempo stesso di avvicinare le persone al pensiero della Chiesa. Proprio in virtù di questo impegno, ha ricoperto anche l'incarico di presidente della Federazione italiana dei settimanali cattolici".Rivolgendo un pensiero di vicinanza ai familiari e alle parrocchie del tarcentino, di cui era pastore, l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha ricordato la figura di monsignor Duilio Corgnali, scomparso all'età di 77 anni all'ospedale di Udine."Sacerdote vicino ai bisogni della gente del Friuli - ha concluso -, fin dal post terremoto si è speso con forza per la ricostruzione materiale e per la crescita culturale e sociale di questo territorio, impegnandosi a sostenere anche l'utilizzo della lingua friulana nella liturgia".