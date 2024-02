Morte d'Artegna: Anzil, fu artefice di florida stagione arte in Friuli

Trieste, 13 feb - "Addio a Giovanni Patat, Giovanni d'Artegna, che assieme all'amico e collega Max Piccini fu artefice di una delle più floride stagioni artistiche friulane. Le sue opere, frutto di una produzione durata oltre settant'anni, sono esposte in svariate e prestigiose sedi in Friuli, in Italia, in diversi paesi d'Europa e negli Stati Uniti. Scultore poliedrico e dal multiforme ingegno, sempre legato alla sua terra, che è anche la nostra, il Friuli. E il Friuli oggi si unisce al dolore dei familiari, ricordando Giovanni come uno dei suoi figli illustri".Sono parole del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil. ARC/Com/pph