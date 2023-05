Morte Luisa: Bini, fu uomo che ha lasciato segno nel mondo del vino

Pordenone, 24 mag - "Con Eddi Luisa scompare un imprenditore che ha lasciato il segno nel mondo del vino. È stato un uomo lungimirante, che ha tenuto fede alla tradizione di famiglia e ha saputo anche innovare e guardare al futuro dell'azienda con quel grande spirito di intraprendenza tipica di chi vive nella nostra regione. Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia Luisa".



Sono parole dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, dopo aver appreso oggi la notizia della scomparsa dell'imprenditore che aveva la sua azienda a Corona di Mariano del Friuli. Non più di sei mesi fa l'esponente dell'esecutivo del Friuli Venezia Giulia era stato in visita alla tenuta della famiglia Luisa con sede nel Collio, dove aveva potuto cogliere l'importanza dell'attività portata avanti da Eddi Luisa e poi trasferita ai figli Michele e Davide.



"Eddi - prosegue Bini - negli anni Ottanta fu fautore della grande svolta, con l'ampliamento della cantina e degli impianti di imbottigliamento. Con lui se ne va un tassello storico non solo del sistema del vino del Collio, ma dell'intera regione, che con i suoi prodotti aveva fatto conoscere il Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo". ARC/AL/pph