Morte Monestier: Giunta, ha raccontato Fvg con equilibrio

Udine, 1 ago - Mancherà un amico con il quale si discuteva spesso anche avendo, a volte, opinioni diverse, ma comunque con quella onestà intellettuale che gli era innata. Ha capito e interpretato nostri pregi e difetti. Era un grande professionista che amava la nostra terra, felicissimo di esserci ritornato dopo alcuni anni avventurandosi nell'ultima sfida: la direzione dei due giornali che aveva saputo coniugare mettendo insieme Friuli e Venezia Giulia. Obiettivi che non si affidano a persone qualunque.



È il pensiero di cordoglio del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia per la morte di Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Messaggero Veneto e Il Piccolo.



Le condoglianze alla famiglia da parte del vicegovernatore si uniscono a quelle di tutti gli esponenti della Giunta regionale.



Un pensiero di cordoglio anche a tutta la redazione dei quotidiani per l'improvvisa scomparsa del direttore è nel pensiero dell'assessore alle Risorse agroalimentari, che del giornalista ricorda in particolare la personalità di grande cultura e umanità, che lascerà un vuoto incolmabile per tutti.



Per l'assessore alle Attività produttive la Regione perde un punto di riferimento per l'informazione, un professionista che ha saputo distinguersi per competenza e rigore, un direttore vicino alle comunità, sempre in dialogo con il territorio e la gente del nostro Friuli Venezia Giulia, che ha raccontato e valorizzato con passione.



Il tratto di un professionista del giornalismo che ha saputo alimentare un costante e proficuo dibattito tra le forze politiche, le categorie e i soggetti portatori di interesse è quanto tiene a sottolineare l'assessore alle Finanze, aggiungendo un ringraziamento per aver garantito attraverso i suoi interventi la centralità al Friuli.



Ne ricorda la presenza a tutti gli incontri di presentazione sul territorio degli Its l'assessore al Lavoro, Università e Ricerca, la quale evidenzia di Monestier la forza della responsabilità verso la società regionale e il suo grande impegno che la Regione ha potuto misurare anche umanamente rispetto al tema dell'orientamento sui giovani nel loro futuro.



Nei numerosi incontri che si sono susseguiti in questi anni l'assessore alle Infrastrutture e territorio ricorda come il direttore dei quotidiani si sia sempre rivelato come una persona equilibrata, disponibile, attenta all'evoluzione del territorio, e soprattutto profondo conoscitore della politica e della economia regionale.



Ne sottolinea la dote dell'equilibrio anche l'assessore al Patrimonio, esprimendo cordoglio sincero per la perdita di un raro esempio di giornalista sempre equilibrato pur nella differenza di opinioni, un esempio a cui molti operatori dell'informazione dovrebbero guardare quando hanno la tentazione di assumere posizioni di parte.



L'assessore alle Autonomie locali evidenzia di Monestier la capacità di raccontare un territorio attraverso i suoi protagonisti, coordinando armoniosamente due redazioni con il compito di dare conto della cronaca di due territori diversi ma complementari.



Il rammarico per un rapporto professionale e umano che oltre che proficuo avrebbe dovuto essere longevo si ritrova nelle parole dell'assessore alla Difesa dell'ambiente che definisce quella di Monestier una perdita professionale e umana pesantissima, perché chi ha sulle spalle il peso di dirigere le due testate più importanti della regione è colui che ha, tra le altre, la responsabilità di contribuire alla formazione della cultura sociale.



Anche l'assessore regionale alla Cultura esprime il dolore per una perdita prematura, che ammutolisce, ricordando un aneddoto recente in cui durante un confronto un po' vivace, come talvolta accadeva, il direttore le aveva scherzosamente fatto notare come le parole non le mancassero mai: a quel ricordo oggi si può accostare solo un doloroso silenzio. ARC/EP/pph