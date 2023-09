Morte Napolitano: Fedriga, cordoglio scomparsa protagonista Repubblica

Trieste, 22 set - "Profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Napolitano a nome della Regione Friuli Venezia Giulia e vicinanza ai suoi congiunti. Oggi ci ha lasciato un grande protagonista della storia della Repubblica italiana. La storia lo ricorderà certamente come il primo ad aver ricoperto per due volte il ruolo di Presidente; l'incarico di Capo dello Stato è stato il punto più alto di un lungo impegno politico nel corso del quale Napolitano si è sempre dimostrato coerente con le proprie opinioni e ideali".Queste le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia della scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, avvenuto in serata a Roma."Il Presidente Napolitano è stato un uomo di grande intelligenza che ha dedicato la sua lunga vita al nostro Paese - ha aggiunto Fedriga - e la sua assenza sicuramente si sentirà in maniera decisa all'interno del Senato e dell'intero mondo politico e istituzionale". ARC/MA