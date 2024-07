Morte Nonino: Fedriga, regione perde grande innovatore

Il messaggio di cordoglio del governatore del Fvg: fedele ai valori di famiglia, lavoro e impresa ha creato un marchio riconosciuto nel mondo Pordenone, 8 lug - "Esprimo profondo cordoglio alla famiglia Nonino per la perdita dell'amato Benito. Per lunghi anni guida di una famiglia che ha saputo - con grande intuito imprenditoriale, genialità e determinazione - trasformare il mondo delle grappe e creare un prodotto di altissima qualità divenuto simbolo del nostro territorio e riconosciuto nel mondo. Ci lascia un grande innovatore, Benito Nonino è stato un imprenditore visionario, capace di tramutare in progetti concreti e portare a compimento le idee sue e della sua famiglia".Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ricordando la figura di Benito Nonino, l'uomo che ha fatto grande il marchio della grappa friulana portandolo nel mondo, morto la scorsa notte all'età di 90 anni. "Un fulgido esempio - ha voluto aggiungere Fedriga - di impegno, sacrificio, caparbietà e creatività nel lavoro e nell'impresa, principi e valori che incarnano l'orgoglio della nostra terra. Ha avuto anche il grande merito di saper unire i valori dell'attaccamento alla famiglia, del lavoro e dell'impresa a quelli della valorizzazione della cultura inventando e organizzando il Premio - riconosciuto a livello internazionale - che porta il nome della famiglia e che negli anni ha saputo individuare intellettuali di elevatissima caratura divenuti successivamente, in alcuni casi, premi Nobel portando così un enorme contributo anche al panorama culturale della nostra Regione"."Oggi la comunità regionale - ancora le parole del governatore - perde un grande uomo, una figura di riferimento non solo dell'impresa e dell'economia, ma dell'intera società. In questo momento di dolore ci uniamo alla moglie Gianola e all'intera famiglia esprimendo la vicinanza dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia". ARC/LIS/pph