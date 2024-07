Morte Nonino: Zilli, ha reso la grappa friulana eccellenza nel mondo

Trieste, 8 lug - "Benito Nonino ha reso nobile la grappa friulana, elevandola a prodotto di eccellenza, riconosciuto in tutto il mondo, dando al suo amore per le viti e per la sua terra il valore assoluto che merita. Attraverso la concretezza, la caparbietà e forza del suo carattere, l'amore per la distilleria e la dedizione al lavoro, è riuscito a scrivere una pagina importante della storia della civiltà rurale contadina del Friuli, riconoscendo in questo nostro territorio potenzialità che pochi prima avevano immaginato".Sono parole dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. "Con la sua scomparsa - ha detto l'assessore - perdiamo uno tra i più illustri capitani d'impresa e un padre di famiglia che ha saputo, grazie all'infaticabile e geniale moglie Giannola, trasformare un'impresa in un gioiello invidiato da tutto il mondo. A Giannola, alle figlie Antonella, Cristina ed Elisabetta, e ai famigliari tutti giunga il mio più sincero messaggio di cordoglio e riconoscenza". ARC/Com/pph