Morte pilota Pan: Bini, tragedia colpisce tutta l'Italia

Udine, 30 apr - "Siamo vicini alla famiglia del pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale e tutta l'Aeronautica Militare Italiana in queste ore di grave lutto che ha colpito un simbolo non solo la nostra Regione ma di tutta l'Italia. Piangiamo un uomo e un valente professionista che, insieme ai suoi colleghi, ha contribuito a valorizzare e far conoscere il nostro straordinario territorio, diffondendo in tutto il mondo i valori della nostra terra".



Le parole dell'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, a seguito della tragedia che ha visto perire il capitano Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, in un incidente aereo dove ha perso la vita anche un suo parente, durante un volo con un ultraleggero civile schiantatosi ieri nel territorio comunale di Lusevera. ARC/PT/ep