Morte pilota Pan: Fedriga, perdiamo uomo di grande valore

Trieste, 30 apr - "Perdiamo una persona di grande valore. Come uomo e pilota, costituiva simbolo e orgoglio della Nazione italiana che fa sentire fieri tutti i cittadini e le istituzioni. La Regione è vicina alle famiglie e a tutti i componenti dell'Aeronautica Militare Italiana ed esprime il suo massimo e sentito cordoglio".Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a seguito della tragica scomparsa, in Friuli Venezia Giulia, del capitano Alessio Ghersi e di un suo parente, precipitati durante un volo con un aereo civile nel territorio montano a nord di Udine."Esprimo il cordoglio mio personale e quello della Giunta ai vertici e ai militari dell'Aeronautica Militare Italiana e della Pattuglia Acrobatica Nazionale, di cui il capitano Ghersi faceva parte come pilota. La Pan, simbolo e orgoglio della Nazione con il cuore in Friuli Venezia Giulia, perde - afferma Fedriga - in un tragico evento un suo importante membro che, con la propria professionalità ed eccellenza, costituiva un vanto per l'Italia"."In un sol colpo questo incidente strappa una giovane vita e priva l'Italia di un suo figlio che, con onore e prestigio, ha portato il suo nome in alto nei cieli". ARC/PT/ep