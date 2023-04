Morte pilota Pan: Riccardi, ferita difficile da sanare

Udine, 30 apr - "La tragica scomparsa del capitano Alessio Ghersi apre una profonda ferita che sarà difficile sanare. In questo difficile momento sono vicino ai suoi familiari, ai suoi colleghi, ai componenti tutti del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico 'Frecce Tricolori', Gruppo in cui prestava servizio come pilota il capitano Ghersi. La vicinanza a tutta l'Aeronautica Militare Italiana in lutto, e alla famiglia della vittima che viaggiava con lui".Le parole dell'assessore regionale Riccardo Riccardi dopo la tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in Friuli Venezia Giulia con la caduta di un ultraleggero sui monti Musi, nella quale hanno perso la vita il capitano Alessio Ghersi e un'altra persona che viaggiava con lui sul velivolo civile. ARC/PT/ep