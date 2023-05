Morte Renzulli: Fedriga, impegno e competenza per Fvg

Il governatore ha ricordato la figura dell'esponente politico scomparso oggi



Trieste, 15 mag - "A nome dell'Amministrazione regionale ci stringiamo ai familiari di Gabriele Renzulli, un uomo che ha saputo interpretare con passione e competenza il proprio impegno politico nelle istituzioni nazionali e locali, lasciando in eredità quel profondo legame che ha sempre avuto con il territorio".



Così il governatore Massimiliano Fedriga è intervenuto a seguito della scomparsa di Gabriele Renzulli; già deputato, consigliere regionale e vicepresidente della Regione, oltre che per diversi anni esponente di punta del Partito socialista italiano in Friuli.



Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, a Renzulli va riconosciuto il merito di aver affrontato in particolare i temi complessi della sanità e di aver contribuito all'apertura in regione di una struttura d'eccellenza con il Centro di riferimento oncologico di Aviano. ARC/GG/ma