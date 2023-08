Morte Sambri: Bini, da suo impegno contributo a sviluppo economia Fvg

L'assessore ricorda l'accademico scomparso che fu tra i fondatori di Friulia spa Trieste, 3 ago - "Ci lascia un docente di grande spessore accademico che è stato protagonista attivo anche nel settore pubblico, mettendo al servizio nel corso degli anni la sua professionalità e le sue competenze in tema economico e gestionale nelle società finanziarie regionali della Regione Friuli Venezia Giulia".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini alla notizia della scomparsa di Claudio Sambri, già professore ordinario di Economia e gestione delle imprese all'Università di Trieste, oltre che tra i fondatori di Friulia Spa, e fino ad oggi amministratore delegato del Mib di Trieste e presidente o consigliere di amministrazione di diversi enti privati e pubblici, tra cui PromoturismoFvg.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta manifestando la propria vicinanza alla famiglia, "perdiamo un uomo di grande esperienza, il quale ha contribuito nel tempo a fare di questa regione e del suo tessuto produttivo un modello, come dimostrato ultimamente anche dai dati post pandemia, di crescita economica e sociale per tutto il Paese". ARC/GG/ma