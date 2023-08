Morte Sambri: Fedriga, protagonista panorama economico e accademico

Trieste, 3 ago - "Claudio Sambri è stato un riferimento nel panorama culturale ed economico del Friuli Venezia Giulia. Con la sua morte ci lascia uno dei più attenti protagonisti del contesto accademico del Friuli Venezia Giulia. Un uomo di grande spessore che, oltre ad avere avuto un ruolo di primo piano in numerose realtà scientifiche, tra cui l'Università di Trieste e il Mib School of management, realtà pubbliche e private, come Friulia e PromoturismoFVG per citarne solo alcune, ha positivamente guidato e formato migliaia di studenti in primo luogo come docente e, spesso, anche come relatore delle loro tesi di laurea".Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga esprime il cordoglio della Regione Friuli Venezia Giulia per la scomparsa del professor Claudio Sambri e la propria vicinanza ai suoi congiunti. ARC/MA