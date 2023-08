Morte Sambri: Riccardi, ha contribuito a crescita sistema regione

Palmanova, 3 ago - "Ho avuto il privilegio di conoscere Claudio Sambri molti anni fa. Anche la mia generazione lo ha guardato come esempio, nelle diverse responsabilità che ha gestito nella sua lunga carriera. Lo ricordo con stima e affetto, in particolare al vertice della finanziaria della cooperazione, negli anni in cui le nuove iniziative si moltiplicavano e trovavano in lui un sostenitore convinto. Ci lascia un uomo che ha contribuito al benessere di questa regione".È il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che si stringe ai parenti per la scomparsa del professor Claudio Sambri. ARC/PT/ma