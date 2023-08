Morte Sambri: Scoccimarro, uomo colto ed educatore grande esperienza

Trieste, 3 ago - "Ho avuto modo di conoscere il professor Sambri in svariate circostanze, nelle quali ho potuto apprezzarne lo spessore di uomo colto ed educatore di grande esperienza. La sua conoscenza e professionalità sono state coniugate in una vita di proficuo lavoro al servizio di realtà pubbliche e private. La sua era una voce sincera che ascoltavo con attenzione, e quando ne ho avuto modo ho sempre confidato sul suo consiglio. Lo ricordo con affetto e lo rivedo ora, a pensarlo ancora sugli spalti dell'Unione".È questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, in merito alla scomparsa del professor Claudio Sambri. ARC/COM/ma