Morte Tozzi: Bini, uomo delle istituzioni pronto a spendersi per altri

Trieste, 29 giu - "La morte di Antonio Tozzi ci addolora profondamente: prima ancora che un uomo delle istituzioni, se ne va un caro amico, una persona sempre pronta a spendersi per gli altri, con gratuità e generosità. Una figura che ci deve essere d'esempio in questo periodo di ripartenza: soltanto con questo spirito di vera carità e altruismo riusciremo a superare le difficoltà, sociali prima che economiche, della pandemia e della guerra in corso".Questo il messaggio di cordoglio dell'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini per la morte dell'ex questore di Gorizia e Udine Antonio Tozzi, venuto a mancare nella notte."Questore a Udine e prima ancora direttore nella questura di Gorizia, Tozzi è stato un fedele servitore dello Stato, ligio al dovere e sempre pronto a porsi a fianco dei cittadini, per garantire la sicurezza e il decoro del nostro territorio - prosegue Bini -. Una persona che ha saputo interpretare il proprio ruolo con professionalità e responsabilità, senza però mai perdere la propria straordinaria umanità, vero tratto stilistico del suo operato. Non va dimenticato il suo impegno verso le nuove generazioni, per formare i futuri agenti della polizia di Stato come insegnante di materie giuridiche presso la Scuola Allievi". ARC/COM/ma