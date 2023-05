Morte Venier: Fedriga, esempio di impegno istituzionale

Pordenone, 10 mag - "Esprimo il cordoglio mio personale e dell'Amministrazione regionale per la morte di Tiziano Venier. Il suo impegno politico, sempre improntato ai valori e all'attaccamento per il territorio, lo portò a guidare con passione e lungimiranza la Provincia di Udine per quasi un decennio. Negli anni successivi, mostrando di saper guardare avanti, si impegnò, accanto a istituzioni e categorie economiche, per sviluppare proficue relazioni di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e i Paesi dell'area balcanica. Una figura politica che rappresenta un esempio anche per i nostri tempi".E' il messaggio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dopo la notizia della morte, in ospedale a Udine, dell'ex presidente della Provincia del capoluogo friulano. Tiziano Venier, avrebbe compiuto 80 anni a settembre, abitava a Gradisca di Sedegliano (Udine). Già presidente della Provincia di Udine dal 1985 al 1994 come esponente della Democrazia Cristiana, il partito nel quale militò a lungo condividendo importanti esperienze in un momento di crescita e sviluppo del Friuli Venezia Giulia. ARC/LIS/gg