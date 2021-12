Morte Volcic: Fedriga, Fvg perde una figura di grande spessore

Trieste, 5 dic - "A nome dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia esprimo grande cordoglio per la scomparsa di Demetrio Volcic. La sua morte rappresenta una grave perdita per la nostra regione e l'intero Paese, sia sotto il profilo umano sia professionale. Uomo di grande spessore culturale e professionale, Volcic nel suo ruolo di giornalista, e in particolare di inviato della Rai all'estero, ha saputo raccontare quanto accadeva oltre che nelle capitali europee anche nell'allora Unione sovietica e i cambiamenti che hanno investito i Paesi dell'Est. Di lui va inoltre ricordato l'impegno politico, che lo ha portato a lasciare la propria professione per rappresentare la nostra regione e il Paese sia in qualità di Senatore della Repubblica, sia come europarlamentare".Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia della morte del giornalista e uomo politico Demetrio Volcic. ARC/MA