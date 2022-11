Morto Giuseppe Bono: Fedriga, se ne va protagonista Paese

Trieste, 8 nov - "Con Giuseppe Bono se ne va una figura importante per la comunità nazionale e regionale che ha contributo in prima persona al nostro sviluppo industriale. Un manager in grado di creare le premesse per un futuro solido anche dopo il suo mandato".Sono parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia della scomparsa di colui che ha guidato per vent'anni Fincantieri. Alla famiglia di Bono Fedriga ha espresso le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità regionale."La capacità strategica di Bono - ha affermato Fedriga - unita alla dedizione alla causa del lavoro, interpretato come elemento primario per la crescita dell'azienda che per tanti anni ha guidato, lo ha sempre caratterizzato. Il Friuli Venezia Giulia esprime il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia". ARC/PPH/al