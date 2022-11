Morto Giuseppe Bono: Riccardi, grave perdita umana e professionale

Palmanova, 8 nov - "Con la scomparsa di Giuseppe Bono il Friuli Venezia Giulia perde una figura di riferimento importante, un uomo che sapeva guardare lontano".Sono le parole del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che si stringe alla famiglia del manager in questo grave momento di lutto."Capitano di industria lungimirante, in grado di comprendere gli scenari futuri in contesti di difficile decifrazione, è riuscito a far crescere il tessuto economico della regione con straordinaria capacità manageriale - ha detto Riccardi -. In grado di comprendere in anticipo quelli che sarebbero stati gli scenari futuri, ha permesso alla realtà di Fincantieri di essere sempre più competitiva sui mercati mondiali, dando lavoro a migliaia di persone e sicurezza alle loro famiglie"."Ci legava un rapporto di stima speciale - ha detto ancora Riccardi -. È stato un esempio nel pensiero e nella concretezza. Ci lascia una lezione di vita importante". ARC/PT/al