Mostra: Regione, attraverso l'arte sensibilizzare su cancro al seno

Udine, 24 set - L'utilizzo del canale artistico è un mezzo dirompente per parlare del cancro al seno e nel contempo per promuovere l'importanza di fare prevenzione. È necessario tenere sempre alta l'attenzione sul tema e continuare a sensibilizzare. È la sintesi del messaggio portato dell'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia intervenuta oggi all'inaugurazione della mostra pittorica "L'angoscia, la forza, la rinascita", ospitata nella Galleria Modotti a Udine in omaggio alla donna. L'esposizione è stata organizzata dall'associazione nazionale donne operate al seno (Andos) comitato di Udine e dalla Commissione pari opportunità del Comune con il patrocinato della Regione Friuli Venezia Giulia. L'esponente regionale, in rappresentanza della Regione, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ad Andos, il sodalizio che informa e sostiene la donna e il suo nucleo familiare nell'affrontare una patologia che ha un impatto fisico e mentale. Avere accanto, oltre al personale medico, un'associazione che attraverso i suoi volontari non fa mai mancare la propria vicinanza a chi ha dovuto affrontare il tumore al seno è per l'assessore regionale un grande valore per tutto il territorio. Il messaggio della mostra, secondo l'esponente della Giunta, è duplice: da un lato la necessità di utilizzare ogni canale per parlare della malattia, in questo caso attraverso un veicolo dirompente come quello artistico che da sempre rappresenta un mezzo universale per diffondere messaggi e raggiungere una vasta platea di persone; dall'altro l'importanza di continuare a sensibilizzare sul tema per tenere alta l'attenzione sulla necessità di fare prevenzione. Da ultimo l'assessore regionale ha espresso una considerazione sui quadri esposti, evocatori di un grande senso di bellezza nonostante il difficile tema affrontato. All'inaugurazione era presente anche la presidente di Andos Udine, che ha voluto rimarcare come l'esposizione abbia lo scopo di comunicare attraverso l'arte l'essenza di un'esperienza e offra un momento di riflessione per incoraggiare tutti a riconoscere quanto importanti siano la salute e la prevenzione. I tre artisti che espongono le opere hanno voluto dimostrare la vicinanza alle donne che soffrono o hanno sofferto di questa malattia e le tre fasi, sintetizzate nelle parole che danno il titolo alla mostra "L'angoscia, la forza, la rinascita". La rassegna sarà aperta fino al 15 ottobre: venerdì dalle 16 alle 19 mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.