Mostre: Roberti, 13mila visitatori a mostra Hausbrandt grande successo

L'assessore è intervenuto al finissage della mostra organizzata al Salone degli Incanti a Trieste Trieste, 22 ott - "È il finissage di una mostra che ha avuto un grande successo di pubblico e che aveva la peculiarità di raccontare Trieste a trecentosessanta gradi: per il caffè, per la sua economia, per il porto, per i suoi grandi disegnatori. Se Trieste è cresciuta come città del caffè lo si deve a fatto che era uno snodo importante per l'Europa, diventando hub per il traffico del caffè. Questa mostra racconta però anche l'importanza dei suoi locali storici, la sua arte e la sua letteratura". Lo ha commentato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla chiusura ufficiale nel Salone degli incanti della mostra "Hausbrandt e Trieste. Cultura e commerci mitteleuropei 1892-2023" a cura di Luciano Setten con l'organizzazione della Fondazione Hausbrandt, la collaborazione del Comune di Trieste e il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia. "Nella mostra ci sono tutti i fattori che hanno contribuito a creare la città che oggi conosciamo e Hausbrandt in questa crescita è sicuramente, assieme ad altre realtà, un protagonista presente dopo tanti anni ancora sul territorio del capoluogo regionale: è stato affascinante ripercorrere la sua storia nella mostra attraverso le immagini iconiche che i suoi grandi pubblicitari e artisti hanno prodotto nel corso degli anni". La mostra, aperta dal 9 di settembre, chiude toccando quota 13mila visitatori. "Un grande successo di pubblico garantito anche dal fatto che c'è stato un grande aumento di turisti durante questa stagione: la splendida location del Salone degli incanti è proprio a due passi dalla Stazione Marittima dove migliaia di visitatori sono sbarcati in città durante questa fortunata stagione turistica", ha concluso Roberti. All'evento di chiusura sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Francesco Panteca, Arianna Zanetti in rappresentanza del padre Martino, patron della Hausbrandt e Paola Bellin, curatrice dei Talks, eventi culturali di approfondimento dei temi della mostra. ARC/EP/pph