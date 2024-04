Mujalonga: tre giorni di sport, convegni e corse per atleti e famiglie

Trieste, 21 apr - "Mujalonga sul mar" ha fatto vivere tre giorni di festa e di sport in tutte le sue sfaccettature, iniziati venerdì con la corsa dei bambini per le calli di Muggia, continuata ieri col convegno e la raccolta fondi contro la violenza di genere e conclusi con la magnifica domenica di sole che ha accolto trecento di runners della competitiva e le migliaia di famiglie con tanti bambini della Family Run.E' quanto ha espresso in sintesi l'assessore regionale alle Autonomie locali al termine della tre giorni di eventi organizzata dall'Asd Trieste Atletica Aps con la collaborazione del Comune di Muggia.La Muggia 10K, valida anche come terza prova del Trofeo Trieste 2024, ha visto primeggiare l'ex primatista italiano della maratona e portacolori del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre Illias Aouani e la slovena Liza Šajn.Sui 5 km della Family Run si è chiuso anche il viaggio della Staffetta Solidale più grande d'Italia, la quarta edizione della Run4Hope Massigen, curata dalla "Run4Hope Italia Onlus e che quest'anno devolverà il ricavato delle donazioni raccolte all'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), con l'obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca e la cura delle malattie ematologiche.L'assessore regionale ha rimarcato come, considerando il successo di un'iniziativa come questa, non si possa non immaginare quanto sarà ancora più bella Muggia quando la galleria verrà raddoppiata e l'area del mandracchio sarà pedonale. ARC/EP/al