Multisettoriale: Regione, anticipati 500 mila euro a Terzo d'Aquileia

Il Comune in difficoltà per i mancati trasferimenti di un contributo statale per intervento edilizio in una scuolaPordenone, 30 apr - Tra gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale e approvati oggi pomeriggio dal Consiglio nell'ambito della discussione del disegno di legge 18, Disposizioni multisettoriali e semplificazioni, anche un intervento d'urgenza presentato dall'assessore regionale alle Autonomie locali che consente di anticipare risorse per 500 mila euro al Comune di Terzo d'Aquileia le cui casse sono state messe in forte difficoltà in seguito al mancato trasferimento delle risorse legate a un contributo statale per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di una scuola nel territorio comunale. Il Comune di Terzo d'Aquileia, come illustrato dall'assessore nel suo intervento in Aula, ha ricevuto un contributo ministeriale, ancora nel 2017, per la realizzazione dei lavori di adeguamento di una scuola. E' ancora beneficiario del contributo, i lavori sono stati svolti e l'Amministrazione ha provveduto a pagare regolarmente le fatture, ma non ha ancora ricevuto le risorse da parte del ministero dell'Istruzione.Situazione di cassa che ha comportato un'esposizione per circa due milioni di euro, con conseguenti difficoltà piuttosto gravi.La pesante situazione finanziaria, ha evidenziato l'esponente della Giunta, richiede particolare urgenza. La Regione, come ricordato dall'assessore, ha già concesso un anticipo dei fondi sul Fuc. Inoltre, il Comune ha anche provveduto a richiedere il massimo possibile per le anticipazioni di cassa di tesoreria, ma le risorse ancora non bastano per risollevare le casse comunali.Con questo intervento, ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo regionale, si trasferiscono sotto forma di anticipo al Comune di Terzo d'Aquileia 500 mila euro che saranno restituiti nel momento in cui arriveranno i soldi dal ministero. Una misura che consente all'Amministrazione municipale di poter proseguire nelle necessarie operazioni di cassa. ARC/LIS/gg