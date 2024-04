Multisettoriale: Regione, interventi per lavoro, formazione e ricerca

Pordenone, 30 apr - Al fine di concorrere a garantire i livelli occupazionali in regione viene estesa la possibilità di accedere agli incentivi alle assunzioni alle aziende che rilevano imprese regionali in situazioni di crisi garantendo la continuità dell'occupazione per ciascuno dei rapporti di lavoro passati al nuovo acquirente. È quanto, in sintesi, illustrato oggi dall'assessore regionale al Lavoro, formazione e ricerca, nell'ambito della presentazione degli emendamenti della Giunta al disegno di legge 18 Disposizioni multisettoriali e semplificazioni in discussione in Consiglio regionale.Sempre in materia di lavoro, tra i provvedimenti approvati dal Consiglio, un intervento per agevolare gli enti di formazione del progetto Piazza-Gol. L'intervento, come ha spiegato l'assessore, consentirà di sperimentare lo sviluppo di un call center finalizzato a favorire il raccordo tra l'attività di presa in carico e orientamento delle persone da parte dei Centri per l'impiego e l'attività svolta dagli enti di formazione del territorio.Nella norma si è poi previsto, in materia di università e istruzione, nei casi di realizzazione di interventi di edilizia universitaria e abitativa per le case dello studente, di rendere possibile l'utilizzo di strumenti quali l'Accordo tra pubbliche amministrazioni e l'Accordo di programma. Questo, come ha spiegato l'assessore, per favorire la realizzazione di progetti più complessi che richiedono l'intervento di più soggetti giuridici.Un emendamento punta, inoltre, a favorire il sostegno della candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowlwdge ad innovation community on Water marine maritime. Queste comunità, come ha spiegato l'esponente della Giunta con delega alla ricerca, hanno un ruolo di catalizzatori dell'innovazione nell'ambito dei programmi di formazione e istruzione e dei progetti innovativi a sostegno degli incubatori di impresa.Sempre sul fronte della ricerca, nella norma è previsto un intervento per completare la ristrutturazione dell'Urban center di Trieste. Un polo dell'innovazione, ha illustrato l'assessore, che sarà ampliato per ospitare nuove start up e i cluster regionali. ARC/LIS/gg