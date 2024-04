Multisettoriale: Regione, provvedimenti a sostegno cultura e sport Fvg

Trieste, 30 apr - Soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una serie di interventi a sostegno delle iniziative culturali e sportive realizzate in Friuli Venezia Giulia sfruttando appieno anche le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.Questo in sintesi il commento del vicepresidente della Regione e assessore alla Cultura e allo Sport dopo che oggi l'Aula ha dato il proprio parere favorevole a un pacchetto di apposite norme inserite nel disegno di legge 18 "omnibus".Con le misure accolte oggi viene ulteriormente perfezionato il bando per la realizzazione dei programmi di rigenerazione del Borgo Castello di Gorizia finanziato con fondi Pnrr; vengono aumentati gli interventi di manutenzione ammissibili a contributo delle sale teatrali; sono modificate le modalità di concessione degli incentivi per i contenitori culturali e creativi prevedendo un apposito bando.Via libera anche a una serie di misure che consentono alla Federazione italiana baseball softball di presentare in tempo la domanda di contributo per organizzare al meglio la Coppa del mondo di softball 2024; confermano i contributi regionali concessi nel 2022 a tre manifestazioni sportive che si sono già tenute, ma non ancora rendicontate; autorizzano il Comitato organizzatore del Festival olimpico della gioventù europea (Eyof) all'utilizzo nel 2024 delle risorse erogate ma non impiegate integralmente lo scorso anno.Tra gli interventi accolti anche quelli afferenti alla legge regionale 11 del 2019, volti alla semplificazione delle misure a favore delle località inserite nella lista del patrimonio mondiale sotto tutela Unesco. Per il vicepresidente è importante valorizzare i siti Unesco presenti nella nostra regione grazie al sostegno, in particolare, di PromoTurismoFvg.Con una norma specifica è stata inoltre garantita la prosecuzione dell'attività della cessata Fondazione scuola merletti di Gorizia grazie ad alcune iniziative assicurate dall'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac Fvg).Fitto infine il pacchetto di disposizioni volto a modificare i termini per le rendicontazioni riguardanti attività di biblioteche, musei, sale e festival cinematografici, eventi culturali e storici e progetti riguardanti spettacoli dal vivo.In questo ambito anche le iniziative legate alle celebrazioni per i 100 anni di Pier Paolo Pasolini, quelle dell'Università popolare di Trieste per la valorizzazione della comunità e della lingua italiana nei Paesi della ex Jugoslavia e gli stanziamenti per gli impianti sportivi al chiuso destinati ad ospitare competizioni di livello nazionale e internazionale. ARC/RT/gg