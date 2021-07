Musica: Gibelli, festival Collegio Mondo Unito è biglietto da visita

Udine, 2 lug - "La Regione Friuli Venezia Giulia tiene moltissimo al Collegio del Mondo Unito di Duino e alla sua attività considerandola uno dei suoi migliori biglietti da visita. Il festival della sua scuola di musica è una delle tante manifestazioni del fervore di attività che stiamo vivendo in questo momento. Sono contenta che i nostri soggetti di produzione culturale e le tante altre istituzioni che contribuiscono ad arricchire il panorama culturale regionale abbiano saputo lavorare in questo anno difficile e sono fiera di poter dire che tutti sono rimasti vivaci e vitali".



È quanto ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli intervenendo oggi in videoconferenza alla presentazione della terza edizione della stagione artistico-musicale "Note di Spezie. Tutti i Sapori della Musica", organizzata dalla International Community Music Academy (Icma), scuola di musica inserita nel contesto del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino.



"Gli eventi in programma in questa stagione estiva, tra cui questo importante festival musicale, hanno impresso un ritmo che aiuterà la nostra gente a riappropriarsi di spazi di condivisione, perché c'è estremo bisogno di cultura quale veicolo di socialità", ha concluso Gibelli, aggiungendo che "lo spettacolo accende i riflettori anche sul patrimonio culturale materiale e immateriale che possediamo e di cui possiamo tornare a godere e fruire tutti assieme con ottimismo".



Il festival prenderà avvio stasera alle 21 nell'auditorium del Collegio del Mondo Unito con un concerto del pianista Luca Sacher. La stagione, che vuole condividere le culture celebrandone le differenze nell'esplorazione del mondo musicale, prosegue fino a novembre 2021, con 14 appuntamenti in diverse località del Friuli Venezia Giulia.



La rassegna è finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quest'anno può contare sulla collaborazione di Mondo 2000 Odv, Comune di Bertiolo, Fai - Fondo Ambiente Italiano (Presidenza regionale Fvg), Lions Club Duino, Gruppo folkloristico Passons, Circolo San Clemente Povoletto, Esyo - Scuola per giovani musicisti europei -, Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine, Liceo Scientifico Statale "France Pre?eren". Alla conferenza stampa hanno preso parte l'ambasciatrice Cristina Ravaglia, presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, Chiara Vidoni, direttore artistico dell'Icma e della rassegna, e Tiziana Sandrinelli, presidente regionale per il Friuli Venezia Giulia del Fai. ARC/SSA/pph