Musica: Zilli, concerto Santi patroni Udine va a radici nostra storia

Trieste, 12 lug - "Poteva essere solamente la musica a chiudere la giornata di festa per i Santi patroni di Udine, Ermacora e Fortunato. Le note della Fvg Orchestra e le voci del Coro del Friuli Venezia Giulia, diretti dal Maestro Paolo Paroni e accompagnati dal violino di Constantin Beschieru, ci accompagnano in una serata d'estate cittadina e ci riportano con la mente e l'anima alla bellezza e al fascino della storia e alle radici della nostra identità friulana".Lo afferma l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, commentando questo importante evento musicale che questa sera in piazza Duomo a Udine proporrà il Concerto in mi maggiore per violino e orchestra "La primavera", op. 8 n. 1, RV 269 e il Concerto in sol minore per violino, archi e continuo "L'estate", op. 8 n. 2, RV 315 di Antonio Vivaldi e la Dante-Symphonie di Franz Liszt."Si tratta di giovani talenti che sono eccellenze nel loro campo e che ci rendono ancora una volta orgogliosi della nostra terra, da sempre - conclude Zilli - fucina di genialità e ingegno, di artisti e poeti". ARC/RT/ma