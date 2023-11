Nassiriya: Scoccimarro, riconoscimento a chi si sacrifica per Patria

Trieste, 12 nov - "Ricordo ancora in modo molto nitido la commozione quando da presidente della Provincia e dell'Unione Province d'Italia partecipai alla cerimonia che si svolse a Roma: allora tutta Italia si strinse attorno alle vittime in un momento di forte solidarietà verso le nostre Forze armate A vent'anni di distanza resta l'impegno di tutti affinché non ci sia solo il ricordo per persone che hanno sacrificato la vita per la Patria ma anche il giusto riconoscimento a uomini e donne che servono in divisa ogni giorno in nostro Paese". È il ricordo dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a margine della cerimonia che si è tenuta in largo Caduti di Nassiriya a Trieste in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Scoccimarro ha ricordato anche come fu promotore di due missioni per incontrare le truppe italiane a Nassiriya. "Lì, proprio nel luogo in cui perirono le vittime, ho potuto ammirare con orgoglio l'impegno e la grande professionalità delle Forze armate all'estero" ARC/EP/ma