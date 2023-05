Nato: Fedriga, Fvg è baricentrico in scacchiere internazionale

Alleato che garantisce il proprio supporto su temi di grande rilevanza



Trieste, 5 mag - "Il Friuli Venezia Giulia è un territorio che ha, da sempre, una funzione baricentrica e una naturale vocazione nello scacchiere internazionale".



Lo ha ricordato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine della visita svoltasi al quartier generale e al Comando supremo delle Forze Alleate della Nato a Bruxelles e a Mons. L'occasione è servita per mettere a fuoco, durante gli incontri organizzati dall'Ambasciata degli Stati Uniti con i vertici e i più alti funzionari dell'Alleanza Atlantica, alcuni temi di stretta attualità che in qualche modo hanno anche riflessi sul Friuli Venezia Giulia quali ad esempio la politica internazionale, la guerra in Ucraina e gli elevati ed incontrollati flussi migratori.



"A tal proposito - ha evidenziato il governatore - abbiamo avuto modo di ricordare l'importante ruolo di Regione Friuli Venezia Giulia nello scacchiere europeo con particolare riferimento all'area orientale e balcanica." ARC/AL/ma