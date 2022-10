Nautica: Bini, Nautilia vetrina importante per il comparto

Rafforzare connubio pubblico privato per far crescere il settore Aprilia Marittima, 15 ott - "Nautilia è un appuntamento a cui non posso mancare, è una vetrina importante per il comparto nautico, un settore che è cresciuto grazie a un lavoro corale e che ha potuto beneficiare anche degli investimenti dell'Amministrazione regionale ma ora serve un ulteriore sforzo per coinvolgere maggiormente, accanto agli investimenti del pubblico, il privato. Riusciremo a creare progettualità sempre più di livello continuando a rafforzare questo connubio. Imprenditori lungimiranti ci sono e dunque le opportunità per fare un ulteriore salto di qualità non mancano". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, all'apertura della 35esima edizione di Nautilia, la mostra nautica delle imbarcazioni usate svolta nei Cantieri di Aprilia. Bini ha sottolineato il ruolo dell'Amministrazione regionale verso le imprese, ovvero quello di facilitare, semplificare la vita alle aziende "così che il tessuto imprenditoriale possa svilupparsi. La legge SviluppoImpresa, che dedica degli articoli anche alla nautica, va in quella direzione; è una norma con l'obiettivo di servire davvero alle nostre imprese, al territorio ed è nata grazie al contributo e all'ascolto dei portatori di interesse". Questo lavoro virtuoso tra istituzioni e portatori di interesse con operatori economici, associazioni di categoria ed enti locali, per citarne alcuni, secondo Bini deve continuare: "dobbiamo proseguire a lavorare sulle progettualità, su una programmazione a medio lungo termine che consenta all'ambito nautico, ma non solo, di svilupparsi ancora; un driver eccezionale che rappresenta una vantaggiosa opportunità per gli investitori ed è rilevante anche in termini di posti di lavoro". Nel dettaglio, la mostra inaugurata oggi conta circa 300 barche usate esposte di cui il 75/80% a motore e il 20/25% a vela, carrellabili dai 4 ai 6 metri per favorire i giovani, natanti dai 6 agli 8 metri e imbarcazioni a vela e a motore dai 10 ai 20 metri. In fiera sono presenti circa 50 marchi delle più note aziende costruttrici e sono 40 gli espositori per la maggior parte broker e mediatori marittimi dell'area Alto Adriatico. ARC/LP/ma