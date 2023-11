Nautica: Bini, settore trainante per economia Fvg

L'assessore ha incontrato i rappresentanti di Assonautica e Fvg Marinas Network nel tavolo tecnico sullo sviluppo del comparto Udine, 7 nov - "L'Amministrazione regionale esprime la volontà di intraprendere, assieme agli operatori del comparto nautico, un percorso concertato di ampio respiro, che si basi sullo studio delle possibilità di sviluppo dell'economia del mare in chiave turistica, sulla mappatura capillare delle potenzialità e delle necessità delle marine presenti in regione e su un'azione di coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Il tutto al fine di individuare risorse e strumenti specifici utili allo sviluppo di questo settore, che dopo la pandemia è tra quelli cresciuti più significativamente nella nostra regione". È quanto ha rimarcato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini al tavolo della nautica con i referenti regionali di Assonautica e Fvg Marinas Network, convocato questa mattina nel palazzo della Regione a Udine per fare il punto sulle prospettive di sviluppo dell'economia del mare nel territorio regionale. Una filiera che incide per il 5,8 percento sul valore aggiunto complessivo della regione (contro una media italiana del 3,4 percento) e in cui, nel periodo 2019-22, l'export relativo al prodotto "Navi e imbarcazioni" ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro, con un incremento del 111 percento. Il Friuli Venezia Giulia è inoltre la prima regione in Italia per posti barca rispetto ai chilometri di litorale. L'assessore Bini ha citato l'iter seguito per la messa a terra dei Distretti del commercio, "replicabile anche nel settore nautico", per sostenere l'importanza di un dialogo costante con il territorio e le imprese per identificare gli ambiti e le modalità di intervento che più rispondano alle necessità locali. Infine, l'esponente della Giunta espresso la volontà da parte della Regione di rafforzare l'azione normativa e le linee contributive inerenti alla gestione delle marine e dei porti turistici. ARC/PAU/gg