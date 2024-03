Nautica: Bini, Solaris Yachts continua crescita con qualità e design

Aquileia, 8 mar - "Qui ad Aquileia nascono e partono per tutto il mondo bellissime barche a vela: avevo visitato nel 2019 l'azienda Solaris e oggi è bello poter constatare che la sua crescita è continua e va di pari passo con l'incremento di tutto il settore dell'economia del mare in Friuli Venezia Giulia". Lo ha commentato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini nel corso della visita ai cantieri aquileiesi del Gruppo Solaris Yachts assieme ai sindaci di Aquileia Emanuele Zorino e di Monfalcone Anna Cisint accompagnati dal presidente Federico Gambini. "Il marchio fondato ad Aquileia nel 1974 si è affermato negli anni per marinità, solidità e sicurezza e non ultimo il comfort in navigazione delle sue imbarcazioni, sempre con grande attenzione alla tecnologia e alla cura del dettaglio", ha osservato Bini. Dal primo Solaris 36 di Franz Maas, presentato al mercato nel 1976, sono trascorsi 50 anni in cui il cantiere è cresciuto e ha costruito e varato oltre 750 scafi a vela e motore. Oggi il cantiere a 12 anni dall'acquisto della nuova proprietà è articolato in quattro divisioni differenziate per prodotto e mercato di riferimento Solaris Yachts: produttore di fast-cruiser da 40 a 80 piedi; CNB Yachts, acquisito nel 2021 e produttore di blue water cruiser da 60 a 90 piedi; Performance Boats: costruttore di maxi-yacht a vela ipertecnologici fino a 140 piedi e Solaris Power, produttore di imbarcazioni a motore open e coupé da 40 a 80 piedi. Attualmente nella sede di Aquileia lavorano circa 180 dipendenti (30 impiegati e 150 operai) con un indotto importante in zona: ad esempio, la falegnameria a pochi metri da Aquileia che realizza i mobili interni per le imbarcazioni lavora in pratica in esclusiva per Solaris ha a sua volta una sessantina di dipendenti. Solaris Yachts ha realizzato lo scorso anno un fatturato di quasi 50 milioni di euro con una cinquantina di barche consegnate; quest'anno con circa lo stesso numero di barche in consegna il fatturato si aggirerà sui 55 milioni di euro anche perché è prevista la consegna di diverse barche di grandi dimensioni (Solaris 74 e CNB 78). CNB Yachts, l'azienda posseduta al 100% da Solaris con sede a Forlì, ha raggiunto numeri simili negli ultimi anni producendo barche a motore: nel 2023 ha conseguito 40 milioni di fatturato per quasi 50 barche consegnate. Il gruppo quindi si avvia per il 2024 ad un fatturato di oltre 100milioni di euro con un centinaio di barche in consegna. I principali mercati sono Europa, Nuova Zelanda, Australia, Nord e Sud America. ARC/EP/pph