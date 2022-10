Nautica: Bini, valorizzare settore strategico per Fvg

Grado, 28 ott - "La Regione proseguirà nella promozione del settore nautico, un ambito di sviluppo fondamentale per il Friuli Venezia Giulia che rappresenta una vantaggiosa opportunità per gli investitori e offre ricadute economiche e occupazionali importanti sul territorio". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, durante la visita alla Darsena San Marco marina resort a Grado che è anche sede ufficiale di Fvg Marinas, la rete che unisce 20 tra porti turistici, dry marina e marina resorts in regione, con 7.000 posti barca. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, oltre al presidente Gennaro Coretti, il presidente della Grado impianti turistici (Git) Roberto Marin, l'assessore comunale di Grado all'Urbanistica e Gestione patrimonio Dario Danese. Nell'esprimere un apprezzamento per l'attività svolta da 25 anni dalla famiglia Coretti e condividendo il ruolo di accoglienza dei marina che contribuiscono anche a far scoprire la ricchezza dell'entroterra, Bini ha sottolineato l'importante contributo della rete di impresa Fvg Marinas e degli operatori nella valorizzazione del comparto. L'esponente della Giunta Fedriga ha ricordato la costituzione del tavolo tecnico per la nautica "necessario per un comparto strategico per il nostro territorio - ha detto - tenuto anche conto che siamo una delle regioni che detiene il primato di numeri di posti barca per km di costa". ARC/LP/ma