Nautica: Diporto Sistiana attento a sostenibilità e rispetto del mare

Presentato ORC Sportboat, il più importante evento stagione velica a livello europeo



Duino-Sistiana, 15 sett - Dal 10 al 15 ottobre il Diporto Nautico Sistiana accoglierà sul campo di regata della baia i migliori team del mondo Sportboat per l'assegnazione del titolo continentale. L'evento di vela ORC Sportboat, il più importante della stagione a livello europeo, è stato presentato nella nuova club house affacciata sul mare, realizzata per inserirsi nell'ambiente con volumi che sfumano nell'orizzonte marino, riducendo l'impatto sul paesaggio.



Di bellissima iniziativa che conferma come il golfo di Trieste sia fucina di campioni della vela ha parlato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, intervenuto alla presentazione. Il legame tra il Diporto Nautico Sistiana e la sostenibilità è stato sottolineato dall'esponente dell'Esecutivo ricordando l'adesione del circolo alla Charta Smeralda e il supporto al messaggio di One Ocean Foundation per una cultura di rispetto e difesa del mare, temi che saranno al centro dei prossimi stati generali che si terranno a Trieste a inizio ottobre.



Con la presenza ad ora di Estonia, Danimarca, Germania, Slovenia, Gran Bretagna oltre ai team italiani, le iscrizioni alla competizione si chiuderanno il 25 settembre e si prevede la partecipazione finale di almeno 40 barche e 250 velisti da due terzi dei Paesi europei e regioni italiane. Le imbarcazioni che si sfideranno hanno una lunghezza massima di 9.15 metri e peso massimo di due tonnellate.



Molti i progetti collegati alla nuova sede realizzata dai soci del Diporto Nautico Sistiana per un importo di 900mila euro. Il Dns è una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni ed affiliata alle Federazioni Nazionali della Vela e della Pesca Sportiva. Una piccola ma consolidata realtà di circa 160 soci che gode di una base nautica all'interno della Baia di Sistiana con 130 posti ormeggio riservati. ARC/SSA/al