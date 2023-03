Nautica: Regione, Lignano Boat Show avvicina i giovani al settore

Lignano Sabbiadoro, 25 mar - La piccola imbarcazione è il mezzo con cui i giovani si affacciano alla nautica per la prima volta; dare, quindi, il via oggi alla quinta edizione del Lignano Boat Show, che ritorna dopo tre anni di assenza a causa dell'emergenza sanitaria, è particolarmente importante tenendo conto che la cantieristica navale e la nautica da diporto costituiscono una delle tante eccellenze della nostra regione e rappresentano un punto di forza dell'economia regionale. Il settore che occupa 2000 addetti segna un incremento dei posti barca del 20% nei marina del Friuli Venezia Giulia e, nel 2022, ha fatto registrare circa 2mln e 800 mila presenze turistiche all'anno. È la sintesi del messaggio che l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo ha portato oggi a Lignano Sabbiadoro all'inaugurazione dell'edizione 2023 di Lignano Boat Show, la fiera della piccola nautica da diporto dell'alto Adriatico che si terrà oggi e domani e il 1 e il 2 aprile presso il porto vecchio della località turistica. Nel ringraziare l'associazione Noi operatori di Aprilia Marittima, organizzatore dell'evento che ha visto la collaborazione di Lignano Sabbiadoro Gestioni spa e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, l'assessore regionale ha sottolineato l'importanza della manifestazione che promuove la piccola nautica da diporto, un settore sempre più in crescita che vede nel natante l'imbarcazione adatta sia alla navigazione dell'intero litorale dell'Alto Adriatico sia delle acque lagunari che circondano la rinomata località turistica. Una ventina gli espositori presenti, provenienti dalla Laguna, in particolar modo da Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare ma anche da Villa Vicentina e da Manzano. Secondo l'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia l'ambito nautico ha grandi potenzialità di sviluppo e, nello specifico, intorno a quello della 'piccola nautica' ruotano settori importanti, quali i motori, entro e fuoribordo, e gli accessori; rappresenta quindi un comparto di grande interesse anche per gli investitori oltre che essere rilevante in termini di occupazione. I visitatori della fiera potranno entrare in contatto con tanti esperti grazie ai numerosi espositori di imbarcazioni, apparecchiature elettroniche, accessori e servizi dedicati al settore. ARC/LP/pph