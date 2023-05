Newco: Zilli, Autostrade Alto Adriatico chiude bilancio in attivo

L'approvazione del documento finanziario è un passo importante per l'acquisizione della concessione Trieste, 26 maggio - "Con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio di Autostrade Alto Adriatico, che grazie ai recenti interventi si chiude in attivo, si apre una fase nuova per la società in vista del trasferimento della concessione autostradale da Autovie Venete, programmato per il mese di luglio. Quella in corso è un'operazione complessa sotto molti punti di vista, ma una volta ultimata permetterà di assicurare il controllo della concessione a una società interamente pubblica". È quanto dichiarato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in merito all'assemblea dei soci di Autovie Alto Adriatico, che ha approvato il bilancio della società. Nello specifico l'assessore ha evidenziato che "chiudendo il bilancio in utile, la società è pronta per i successivi passaggi che le consentiranno di gestire i tratti autostradali della nostra regione e del vicino Veneto, con rilevanti vantaggi per le comunità locali". ARC/MA/pph